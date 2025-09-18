世界陸上では、様々な名場面が生まれました。その一方で、異例の出来事も…。知っているようで、意外と知らないルールとは。【写真を見る】解説も「見たことがない光景」まさかのマラソンでフライング相次ぐ「フライング」スタートのタイミングは決まっている?井上貴博キャスター:フライングについて、どう考えるのか。14日の男子100m決勝ではボツワナ代表のテボゴ選手が合図の約0.3秒前にスタートし、一発で失格となりました。ま