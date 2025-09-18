ソフトバンク３―２日本ハム（パ・リーグ＝１８日）――ソフトバンクが５連勝。１点を追う八回、栗原のソロ、押し出し四球で逆転。このカードの連敗を４で止めた。日本ハムは先制したが、救援陣が踏ん張れなかった。日本ハム・新庄監督「さすが１位と２位の試合。負けはしたけど、相手が強かった。いい粘りだった。（同点ソロを許した古林は）球は悪くなかった。北山君も出し切ってくれた」◇西武２―１オリックス（パ・リー