男子400メートル決勝ゴールする中島佑気ジョセフ（左端）＝国立競技場陸上の世界選手権東京大会第6日は18日、国立競技場で行われ、男子400m決勝で中島佑気ジョセフ（富士通）が44秒62で6位だった。1991年東京大会での高野進の7位を上回った。ブサンコリン・ケビナチピ（ボツワナ）が今季世界最高の43秒53で優勝した。200m準決勝の男子は鵜沢飛羽（JAL）が20秒23の1組6着で、女子は井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が23秒15の1