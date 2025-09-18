15日、ウィーンで始まったIAEA年次総会【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）の年次総会は18日、北朝鮮による過去6回の核実験を非難し、ウラン濃縮活動の停止を求める決議案を賛成多数で採択した。例年全会一致で採択されていたが、ロシアや中国などが異例の反対を表明した。賛成は96、反対はロ中、イラン、ベラルーシ、ニカラグアの5、棄権は17カ国だった。ロシアが北朝鮮擁護の姿勢を鮮明にして反対し、採決するよう総会で