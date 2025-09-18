TWICEのデビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』が、10月24日に公開されることが決定。メインビジュアルが解禁され、メンバーからコメントも到着した。【写真】TWICE サナの“バブみ全開”ツインテールにファン衝撃「えぐい」「破壊力やばい」TWICEは2015年10月20日のデビュー以来、常にトップを走り続け、多彩な音楽性と圧巻のパフォーマンスで世界中のファンをつなぎ、数々の金字塔を打ち立てて