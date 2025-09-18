◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―７ＤｅＮＡ（１８日・バンテリンドーム）セ・リーグ２位のＤｅＮＡは、２点ビハインドの５回に筒香嘉智外野手の１７号３ランで逆転。６回にも筒香の適時打などで３点を加えて突き放し、今季初の６連勝。ヤクルトに敗れた３位巨人とのゲーム差を２に広げた。早ければ１９日にも４年連続のクライマックスシリーズ進出が決定する。試合後、三浦大輔監督は筒香の逆転アーチについて「一発で仕留めて