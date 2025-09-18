◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―０巨人（１８日・神宮）ＤｅＮＡとの２位争いを展開中の巨人が最下位ヤクルトに痛い黒星を喫し、借金１となった。ＢＳフジで生中継されたこの日の試合で解説を務めたのが、レジェンドＯＢの清原和博さんと元木大介さんだった。元木さんは最下位相手に完封負けを喫した試合後、「やっぱり初回の攻撃で高橋投手が病み上がりで登板してきて。ちょっと不安定な中、余裕で（本塁で）アウトに