東京世界陸上第6日陸上の世界選手権東京大会第6日は18日、国立競技場で行われた。男子400メートル決勝には、日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（富士通）が出場。前回東京で開催された1991年大会の高野進（7位）以来、日本人にとって34年ぶりとなるファイナルを疾走し、44秒62で日本勢最高の6位に入った。決勝の舞台に立つのがどれほど困難か。大観衆も知っているからこそ、中島の力走に国立が揺れた。大外9レーンから発進。大