「陸上・世界選手権・男子４００メートル決勝」（１８日、国立競技場）日本勢３４年ぶりのファイナリストとなった日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝は６位。同種目史上初のメダル獲得はならなかったが、９１年高野進の７位を上回る日本人最高順位を記録した。雨が降る中、大外９レーンからスタート。準決勝同様、序盤から力をためながら食らいついていくと、直線で力強く追い込み。ゴール直前でパターソン