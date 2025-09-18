気象庁によると、18日午後3時の観測で、南シナ海の熱帯低気圧が台風17号に変わった。北西に進み、日本に直接の影響はない見通し。また同日午後9時の観測で、フィリピンの東の熱帯低気圧が台風18号になった。北西へ進んでいる。