「ソフトバンク３−２日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）球界最高クラスの打者がまさかの大ブレーキとなった。３試合ぶりの出場だったソフトバンク・近藤健介外野手が４三振を喫した。３打席目までは日本ハム先発・北山の前にすべて空振り三振。そして１-２で迎えた七回裏は１死満塁の絶好機で打席に入った。しかし地元ファンの大声援がドームを包む中で２番手・上原の変化球にバットが空を切り、４打席目はあえな