◇セ・リーグ阪神7―2広島（2025年9月18日マツダ）阪神が今季の広島最終戦に快勝し、対戦成績を19勝6敗と圧倒した。先発・大竹耕太郎が5回2失点で9勝目を挙げ、打っては森下翔太が3回に22号決勝2ランを放った。藤川球児監督は「蓄積疲労によるコンディション不良」の影響で17日から2試合連続欠場となった佐藤輝明に言及した。「佐藤は本人もゲームに出たかったし、選手たちと一緒に（広島のファンへ、優勝の）報告をし