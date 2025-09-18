◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク3-2日本ハム(18日、みずほPayPayドーム)2位日本ハムは首位ソフトバンクとの上位直接対決で終盤の8回に投手陣が崩れ、逆転負けを喫しました。打線は2回に2アウト満塁から野村佑希選手が押し出しフォアボールを勝ち取り、1点を先制します。その後、同点に追いつかれますが、4回に2番手の松本晴投手から2アウト2塁のチャンスをつくり、野村佑希選手がタイムリーヒット。1点の勝ち越しに成功しました