◇陸上世界選手権 6日目(18日、東京・国立競技場)中島佑気ジョセフ選手が、34年ぶりの快挙となった男子400ｍの決勝に出場。同種目で日本史上最高順位となる6位入賞を果たしました。徐々に雨が降り出し、湿った国立競技場のトラック。中島選手は雨の影響が比較的少ない最も外側の9レーンに入りました。名前がコールされると集まった観客たちは大歓声。中島選手は笑顔で応えます。力強くスタートした中島選手は、準決勝と同様に最後