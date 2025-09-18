NEWSの最新音楽映像作品が、18日発表の『オリコン週間映像ランキング』で映像3部門同時1位に輝き、獲得作品数で連続・通算ともに嵐に並ぶ歴代2位タイとしました。最新の週間映像ランキングで、NEWSの音楽映像作品『NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS』が、DVDの初週売り上げ1.3万枚、Blu-ray Discが3.1万枚となり、『週間DVDランキング』と『週間BDランキング』ともに初登場1位を獲得しました。また、DVDとBDを合計した『週間ミュージ