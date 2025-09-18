阪神が１８日は広島戦（マツダ）で主砲・佐藤輝明内野手（２６）を欠きながら７―２で大勝した。チームとしては３連勝、対広島には６連勝フィニッシュで球団最多タイの同カード年間１９勝目（６敗）と圧倒的強さを示した。試合後はメンバーそろって左翼席に陣取った虎党にあいさつ。藤川球児監督（４５）は「誇らしく、今日出た選手も活躍できましたし、いい報告ができました」と満足げな表情を見せた。先発した大竹は５回５