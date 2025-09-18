◆パ・リーグ西武２Ｘ―１オリックス（１８日・ベルーナドーム）オリックスが今季６度目のサヨナラ負けを喫した。１―１の９回、２番手・岩崎が２死二塁から炭谷に左前適時打を献上。８回２死一、二塁のピンチで火消しに成功したベテラン右腕が２イニング目で力尽き、移籍後初黒星を喫した。先発・山下は初回先頭から６者連続三振を奪うなど、７回２／３を７安打１失点、８奪三振の力投。３７９日ぶりの白星とはならなかった