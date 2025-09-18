◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）男子４００メートル決勝で、３大会連続出場の中島佑気ジョセフ（富士通）は、４４秒６２で大健闘の６位に入った。１４日の予選では、これまでの日本記録（４４秒７７）を０秒３３更新する４４秒４４の驚異の日本新で準決勝進出。勢いをもって挑んだ準決勝では３００メートル通過時点で７位だったものの、ラスト１００メートルで怒とうの追い込みで５人をごぼう抜きして、９１年東京大