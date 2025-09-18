◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）男子２００メートル準決勝が行われ、３組のノア・ライルズ（米国）は今季世界最速の１９秒５１の１着で１９日の決勝に進んだ。ほかを寄せ付けない圧倒的な走りで、駒を進めた。日本のアニメ好きとしても知られ、選手紹介時には腰を落とし、左手を左の膝に当て、右手を地面につけるポーズを披露。人気漫画「ワンピース」の主人公「ルフィ」の「ギアセカンド」ポーズで会場を盛り上げ、