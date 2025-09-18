◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―０巨人（１８日・神宮）巨人の浦田俊輔内野手が４打数２安打でプロ初のマルチ安打をマークした。「８番・二塁」で先発出場。２回２死で三塁へのゴロを快足を飛ばして内野安打にすると、５回先頭では高め直球をしぶとく中前に落とした。「崩されてのヒットだったので次はしっかりと捉えたいです。でも内容がどうあれ、結果がついてくればいいと思っている。あとは気持ちで頑張ります」とう