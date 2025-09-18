イラストレーターとして活躍しつつ3姉妹を育てるMichika(@michika_haha)さんは、夫と結婚して迎えた初めてのお正月にある体験をします。Michikaさんの身に、何が起こったのでしょうか？過去に配信し反響があったものを再編成しています。「犯人の目的は？」第1話です。 義実家への帰省から自宅に戻ると、正月の夜にも関わらず隣に住んでいる男性が訪問。いきなりの行動にびっくりしていると、「お見せしたいものがあ