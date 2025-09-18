■東京2025世界陸上競技選手権大会（18日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子やり投決勝が行われ、K.ウォルコット（32、トリニダード・トバゴ）が88m16で悲願の金メダルを獲得した。ロンドン五輪で金メダルを獲得も、世界陸上では17年のロンドン大会の7位入賞が最高位だったウォルコットが、7大会目の出場で初制覇。予選9位からの大逆転Ｖで、母国に世界陸上同種目初のメダルをもたらした。2