日本維新の会は18日、憲法9条2項の削除や「国防軍」の明記などを盛り込んだ憲法改正に関する提言を取りまとめました。日本維新の会藤田文武 共同代表「世界の安全保障環境は緊迫度を増しておりますし、我が国に対する脅威というのも非常に日に日に感じられるところが多くなってきた。それに伴って、憲法・安全保障はこのままでいいのかという問題意識から、それを体系的に、網羅的にまとめた提言を我が党として出すべきだと