ロシアのプーチン大統領の側近の一人として知られるコザク大統領府副長官が辞任しました。ウクライナ侵攻に反対し、政権内で影響力を失っていたとの見方が出ていました。ロシアのペスコフ大統領報道官は18日、コザク大統領府副長官が「自らの意思で辞任した」と明らかにしました。これに先立ち、プーチン大統領は先月下旬、コザク氏が担当してきた外国との文化交流などを扱う大統領府内の部局を廃止し、コザク氏の去就が注目されて