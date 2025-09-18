陸上の世界選手権東京大会は１８日、国立競技場で女子５０００メートル予選が行われ、広中璃梨佳（日本郵政グループ）は２組１３位の１５分１０秒６８で、予選突破はならなかった。今大会の１万メートルで６位入賞した広中は「１４分台を出したら決勝に行ける」と、５０００メートル予選でも積極的に前に出るレースを展開。４３００メートルまで先頭を守ったが、海外勢に吸収されると持ちこたえられず、２組１３着で決勝進出は