「ソフトバンク３−２日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）日本ハムは首位ソフトバンクとの直接対決で痛すぎる逆転負けで２連敗。ソフトバンクに優勝マジックを「７」とされ、残り１０試合でゲーム差は４・５に広がった。試合後、新庄監督は「いい試合だった。勝ちか負けか。それだけ」と振り返り、痛恨の同点被弾となった古林については「ボールは悪くなかったんですよ。本当に。スピードガンというより出所とかキレ