「ソフトバンク３−２日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）日本ハムは首位ソフトバンクとの直接対決で痛すぎる逆転負けで２連敗。ソフトバンクに優勝マジックを「７」とされ、残り１０試合でゲーム差は４・５に広がった。１点リードの八回だった。３番手・古林睿煬が登板し１死から打席に迎えた栗原への初球の直球を右中間へ運ばれてソロ本塁打を浴びた。さらに１死満塁から、４番手・田中が代打・川瀬へ押し出し四球