24年パリ五輪柔道女子48キロ級金メダルの角田夏実（33＝SB湘南美容クリニック）が18日、レインボータウンFM局員と東京・浅草の人力車店の車夫も務める関森ありささんMCの同局番組「水曜スペシャル」人気コーナー「人力車で○○さんをご紹介しました」（10月1日放送）にゲスト出演し、収録に臨んだ。番組アシスタントで、グラビアやインフルエンサーとしても活躍する、ぬん姉さんと同乗し、約40分間にわたって浅草寺や東京スカイツ