◆ソフトバンク―日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの栗原陵矢内野手が同点の7号ソロを放った。1点を追う8回1死。日本ハム3番手古林睿煬の152キロ直球を右中間テラス席へと運んだ。優勝マジック9とし、2位日本ハムとの負けられない直接対決での値千金の一発を見せ、大きくガッツポーズした。栗原は「『どうやってホームランを打ったかわからない』。そのくらい無心で集中していたんだと思います。とにか