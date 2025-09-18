俳優の窪塚洋介さん（46）が17日、ファッションブランドのイベントに登場。息子・窪塚愛流さんとの親子エピソードを披露しました。今回、ファッションブランド『バーニーズニューヨーク銀座本店リニューアル記念イベント』に出席した窪塚さん。10月3日に22歳の誕生日を迎える息子・愛流さんへの誕生日プレゼントとして贈るとしたら何を贈りたいか聞かれると「息子に贈るぐらいなら自分が着ようかな」とコメント。続けて「自分