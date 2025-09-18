陸上・世界選手権第６日（１８日・国立競技場）――女子２００メートル準決勝は井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が２３秒１５の１組８着で、決勝進出を逃した。日本記録保持者の井戸は、海外勢のスピードについていけなかった。「後半はリズムが合わなかった。自分にもうちょっと期待していた」と苦笑いした。ただ、日本勢として１４年ぶりに準決勝進出を果たした意味は大きい。レース後は刺激を受けた様子で、「２２秒台をコン