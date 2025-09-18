新潟市内の公共施設に数十回電話をかけ、対応した職員を脅迫したとして、無職の男が逮捕されました。脅迫の疑いで逮捕されたのは、新潟市西区に住む無職の男(58)です。男は9月12日午後4時20分ごろから午後5時45分ごろまでの間、新潟市内の公共施設に数十回電話をかけ、対応した男性職員に「おめぇ夜道に気をつけろ」「俺は堅気じゃない」「俺じゃなくても若いのが狂うぞ」などと執拗に繰り返して脅迫した疑いがもたれています。公