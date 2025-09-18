巨人の２年目左腕・森田駿哉投手（２８）が１８日のヤクルト戦に先発。自己最短となる３回６安打４失点で降板し、今季４勝目を逃した。森田は初回の先頭打者・並木にフェンス直撃の三塁打を許すと、内山の適時二塁打で先制点を献上。２回も先頭の山田に投じた高め直球を左翼スタンドに運ばれた。２点ビハインドの３回は四球と安打で二死一、二塁から自らの暴投で二走・村上に生還を許し、なおも二死三塁から中村悠の中前適時打