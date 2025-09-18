■引っ越して3ヶ月、新しい人間関係になじめず…私の名前は田島紗季。引っ越してきて、もうすぐ3ヶ月。幼稚園の門の前でママたちが作る輪にも、私は自然と近づけずにいる。「こんにちはー」挨拶をしても、返ってくるのは笑顔じゃなく、うっすらした会釈ばかり。周囲が冷たいわけじゃない。ただ、もう出来上がっている人間関係に、入り込む隙がないだけ。それはわかってる。でも、やっぱり、ちょっと寂しい。そんなある日、偶然の出