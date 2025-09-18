◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―０巨人（１８日・神宮球場）巨人の大城卓三捕手が３か月ぶりに捕手の守備位置に入った。６回の守備から岸田行倫捕手に代わってマスクをかぶった。６回はケラー、７回は高梨、８回は平内をそれぞれ１回無失点に導き「大丈夫でした。言われたら頑張ります」とコメントした。今季は主に甲斐と岸田が捕手として起用されてきた。７月中旬から１軍に再合流した大城卓は、打力を生かして一塁と