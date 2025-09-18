米１０年債利回りは４．０７８％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:42）（%） 米2年債 3.547（-0.006） 米10年債4.078（-0.010） 米30年債4.686（-0.004） ドイツ2.694（+0.019） 英国4.644（+0.019） カナダ3.191（+0.003） 豪州4.192（-0.029） 日本1.597（+0.004） ※米債以外は10年物