ＡＫＢ４８でグループ３代目総監督を務めた向井地美音が可愛すぎる近影を公開した。１８日に更新した自身のインスタグラムに「いつの日か今日を思い出すよ一番暑い夏を…」とつづり、ハーフアップの髪型に青の衣装を合わせた姿を披露した。この投稿にファンからは「ハーフアップ可愛い️この衣装に似合うね」「可愛すぎるお顔も髪型も衣装も全部可愛い」「可愛すぎるぱんぷきんキタ━━」「ハーフアップ可愛いいい