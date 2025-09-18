ドル円のピボットは１４７．３５円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:45現在） ドル円 現値147.64高値147.65安値146.77 148.82ハイブレイク 148.23抵抗2 147.94抵抗1 147.35ピボット 147.06支持1 146.47支持2 146.18ローブレイク ユーロ円 現値174.30高値174.47安値173.52 175.62ハイブレイク 175.05抵抗2 174.67抵抗1 174.10ピボット 173.72支持1