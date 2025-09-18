◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―０巨人（１８日・神宮）巨人・平内龍太投手が８回に５番手で登板し、最速１５４キロの直球を軸に３者凡退で役目を果たした。雨の降る神宮で５点ビハインドからマウンドへ。先頭・岩田をツーシームで遊ゴロ、代打・増田を直球で左飛、並木も力で押して三ゴロに抑えた。１３球でピシャリの内容に「とにかく残り試合も少ないので、任せていただいたところで頑張ります」と汗をぬぐった。