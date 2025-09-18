◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―７阪神（１８日・マツダスタジアム）阪神・藤川球児監督が、コンディション不良で２戦連続ベンチ外の佐藤輝に関し「ちょっとコンディションのことがありますから。一日一日、体が良くなるように先に戻しました」と帰阪させたことを明かした。試合は３発７得点の快勝で３連勝とし、貯金を今季最多タイの３３に戻した。６回には来日１年目のヘルナンデスが１号ソロを放ち、これは今季１３４試合目