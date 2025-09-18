１８日、国務院新聞弁公室が科学技術の革新・発展の成果をテーマに開いた「第１４次５カ年規画の質の高い達成」に関する記者会見。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京9月18日】中国科学技術部の陰和俊（いん・わしゅん）部長は18日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見で、中国のハイテク企業は2024年に50万社を超え、20年比で83％増加したと述べた。また