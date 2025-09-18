１８日、記者会見で科学技術の革新・発展の成果について紹介する陰和俊部長。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京9月18日】中国科学技術部の陰和俊（いん・わしゅん）部長は18日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見で、2024年の全国の研究開発支出は3兆6千億元（1元＝約21円）を超え、20年から48％増加したと述べた。売上高研究開発費比率は2.7％で、欧州