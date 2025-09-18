国が後押しする洋上風力発電事業から三菱商事が撤退したことをうけ、建設予定地のひとつだった千葉県の熊谷知事が、武藤経済産業大臣に事業者の早期の再公募などを求めました。洋上風力発電事業をめぐっては、三菱商事などの企業連合が建設コストの高騰を理由に先月、撤退を表明しています。千葉県の熊谷知事は、撤退は遺憾であると武藤大臣に伝えた上で、確実に事業が行われるよう、制度を見直し、早期に事業者を再募集するよう求