◇陸上世界選手権東京大会第6日女子走り高跳び予選（2025年9月18日国立競技場）女子走り高跳び予選が行われ、同種目において日本勢で12年ぶりの出場となった高橋渚（センコー）は1メートル88で落選し、決勝進出を逃した。国立の手拍子を受け、1メートル88を3度目の跳躍でクリア。だが、続く1メートル92を跳ぶことはできず、予選で敗退した。戦いを終えた高橋は「こんな凄い人たちが集まるところで一緒に跳べることは