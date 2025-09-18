俳優の白石麻衣さん（33）が18日、自身がアンバサダーを務めるアパレルブランドのイベントに登場。変えてよかったことや新しく挑戦してみたい料理を明かしました。ブランドが新しく生まれ変わったことにちなみ、“変えてよかったなと思ったこと”を聞かれた白石さんは、フリップで“炊飯器”と回答。お米が好きだと話し、「実家から送られてきたり、お誕生日プレゼントで現場からお米をいただいたことが最近あったので、おいしいお