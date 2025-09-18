【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）の年次総会は18日、北朝鮮の過去6回の核実験を非難し、ウラン濃縮活動の停止を求める決議案を賛成多数で採択した。例年全会一致で採択されていたが、ロシアや中国などが異例の反対を表明。