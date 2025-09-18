公式練習で調整するペアのリョム・テオク（左）、ハン・クムチョル組＝18日、北京（共同）フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選は19日、北京で開幕する。出場する北朝鮮のペア、リョム・テオク、ハン・クムチョル組が出場枠を得れば、韓国開催の2018年平昌大会以来、8年ぶりの冬季五輪参加となる。18日、高さのあるツイストリフトや息の合ったジャンプを披露した練習後は、取材に応じなかった。長岡、森口