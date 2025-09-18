女優・広瀬すずが１２日（日本時間１３日）、カナダの第５０回トロント国際映画祭で主演映画「遠い山なみの光」（公開中）の公式上映に共演の松下洸平らと登壇した。自身のインスタグラムでは１８日、「Ｔｏｒｏｎｔｏ映画祭に参加させていただきました＃遠い山なみの光＠ｙａｍａｎａｍｉ＿ｍｏｖｉｅまだまだ多くの方にこの作品が届くことを願っています」と報告。「今回も素敵なお召しものを♡」と自身が着用し