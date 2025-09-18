将棋の藤井聡太王座（23）＝王将など7冠＝が挑戦者に伊藤匠叡王（22）を迎える第73期王座戦5番勝負は17日、神戸市「ホテルオークラ神戸」で第2局が指され、後手・伊藤が116手で勝利した。藤井は対戦成績を1勝1敗のタイに戻した。47分から32分足らず。持ち時間5時間制の残り時間から、大半を投じた伊藤の指し手に幻惑された。藤井の77手目、敵陣で働きの悪くなった馬を天王山へ引き付け、伊藤陣をにらみ直した。この馬引きに、