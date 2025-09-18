◇セ・リーグ巨人0―5ヤクルト（2025年9月18日神宮）巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（44）は、初回から3イニング連続失点して3回6安打4失点KOされ、今季4敗目（3勝）を喫した2年目左腕・森田駿哉投手（28）の次回登板について明言しなかった。試合後、森田の投球について聞かれると「ねえ、ちょっとね、うん。なかなか攻撃陣に流れを持ってこれなかったですね」と残念そう。試合前の時点で防御率12.46だった神宮でま